Стоимость серебра впервые превысила $95 за унцию

Ведомости

Цена на серебро на товарной бирже Comex поднялась выше $95 за тройскую унцию, обновив исторический максимум.

По состоянию на 12:15 мск стоимость драгоценного металла выросла на 7,46% и составила $95,14 за унцию.

19 января биржевая цена на серебро установила очередной рекорд, превысив $94 за тройскую унцию. С начала 2026 г. драгметалл подорожал на 33%. В прошлом году цена на серебро поднялась в 2,4 раза и достигла $70,6 за унцию.

По словам экспертов, рост стоимости серебра и других драгметаллов в 2025 г. превысил самые смелые прогнозы. И хотя во многом он носит спекулятивный характер, сохраняется потенциал роста цены на серебро вплоть до $150 за унцию, писали «Ведомости. Аналитика» 20 января.

20 января февральские фьючерсы на золото на Comex впервые в истории превысили отметку $4700 за тройскую унцию. По данным Reuters, цены на драгметалл возросли, так как угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины против европейских стран ухудшили настроения в мире. Поддержку росту оказали опасения насчет независимости ФРС страны.

