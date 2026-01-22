Среднедневной объем торгов серебром на Мосбирже впервые превысил 5 тонн

Общий объем спот-торгов серебром за первые 10 торговых дней января этого года достиг 43 т. Это более чем в два раза превысило показатель за январь прошлого года. В денежном выражении объем торгов за указанный период увеличился в четыре раза относительно показателя за январь 2025 г. до 9,4 млрд руб.