Среднедневной объем торгов серебром на Мосбирже впервые превысил 5 тонн
Среднедневной объем торгов серебром в сделках спот на рынке драгоценных металлов Московской биржи по итогам первой рабочей недели января 2026 г. достиг 5,4 т. Это максимальное значение за все время торгов.
По результатам 2025 г. среднедневной объем торгов драгметаллом на площадке составил 1,3 т.
Общий объем спот-торгов серебром за первые 10 торговых дней января этого года достиг 43 т. Это более чем в два раза превысило показатель за январь прошлого года. В денежном выражении объем торгов за указанный период увеличился в четыре раза относительно показателя за январь 2025 г. до 9,4 млрд руб.
Доля частных инвесторов в спот-сделках драгметаллом в январе составила 61%. Физические лица заключили более 35 000 сделок с серебром на бирже суммарным объемом 5,1 млрд руб.
Объем сделок спот и своп с серебром на рынке драгоценных металлов Мосбиржи в 2025 г. составил 52 млрд руб. (365 т). Общий объем сделок на рынке драгметаллов вырос в три раза и превысил 3 трлн руб.
20 января стоимость серебра на товарной бирже Comex впервые в истории поднялась выше $95 за тройскую унцию. По словам экспертов, рост стоимости серебра и других драгметаллов в 2025 г. превысил самые смелые прогнозы. И хотя во многом он носит спекулятивный характер, есть потенциал роста цены на серебро вплоть до $150 за унцию, писали «Ведомости. Аналитика».