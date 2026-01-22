Основатель «Делимобиля» открыл кредитную линию для погашения облигаций

22 августа 2025 г. «Каршеринг Руссия» опубликовал результаты по МФСО за первое полугодие прошлого года. Чистый убыток за отчетный период составил 1,9 млрд руб. против 523 млн руб. чистой прибыли за такой же период 2024 г. Финансовые расходы выросли на 54% до 3,1 млрд руб. Выручка «Делимобиля» увеличилась на 16% и достигла 14,7 млрд руб.