Основатель «Делимобиля» открыл кредитную линию для погашения облигаций
ПАО «Каршеринг Руссия», которому принадлежит «Делимобиль», объявило об открытии кредитной линии на сумму не более 1,1 млрд руб. от компании основателя бренда Винченцо Трани ООО «Микро Капитал Руссия».
Приоритетным источником финансирования погашения облигаций в текущем году остаются кредитные линии с банками. Компания продолжает своевременно и полностью осуществлять выплаты по своим обязательствам, у нее есть прочный запас ликвидности.
«Делимобиль» работает над рефинансированием задолженности. Приоритетным вариантом погашения будет открытие банковских кредитных линий, в частности под залог более 15 000 автомобилей. Компания ведет диалоги с банками по этому вопросу. Вторым вариантом является выпуск облигаций. Делимобиль исользует поддержку ключевого акционера только в случае невозможности осуществления перечисленных способов финансирования погашений.
Трани пояснил, что открытие кредитной линии является подстраховкой, которая доступна Делимобилю, если реализация других вариантов привлечения финансирования будет невозможна.
22 августа 2025 г. «Каршеринг Руссия» опубликовал результаты по МФСО за первое полугодие прошлого года. Чистый убыток за отчетный период составил 1,9 млрд руб. против 523 млн руб. чистой прибыли за такой же период 2024 г. Финансовые расходы выросли на 54% до 3,1 млрд руб. Выручка «Делимобиля» увеличилась на 16% и достигла 14,7 млрд руб.
По итогам 2025 г. «Каршеринг Руссия» ожидает скорректированный показатель EBITDA в 6-6,5 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA прогнозируется на уровне 4,5-5х.