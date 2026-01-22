«Акрон» соберет заявки на облигации объемом от 1 млрд юаней

28 ноября 2025 г. «Акрон» представил результаты по МСФО за девять месяцев прошлого года. Чистая прибыль компании за отчетный период выросла на 81,8% относительно такого же периода 2024 г. и достигла 36,6 млрд руб. Выручка увеличилась на 24,4% до 177,8 млрд руб. Выручка от продажи химических удобрений составила 83% от общей выручки.