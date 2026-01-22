«Акрон» соберет заявки на облигации объемом от 1 млрд юаней
Сбор заявок пройдет 28 января с 11:00 до 15:00 мск. Купоны фиксированные, ежемесячные, ориентир ставки первого купона составит 7,25–7,50% годовых. По займу предусмотрена амортизация. По 50% от номинала будет погашено в даты выплат 30-го и 32-го купонов, в итоге расчетная дюрация составит около 2,3 года. Номинал одной облигации составит 1000 юаней.
Техническое размещение состоится 2 февраля. Агентом по размещению выступит ИК «Табула Раса».
28 ноября 2025 г. «Акрон» представил результаты по МСФО за девять месяцев прошлого года. Чистая прибыль компании за отчетный период выросла на 81,8% относительно такого же периода 2024 г. и достигла 36,6 млрд руб. Выручка увеличилась на 24,4% до 177,8 млрд руб. Выручка от продажи химических удобрений составила 83% от общей выручки.
В декабре акционеры «Акрона» одобрили дивиденды по итогам девяти месяцев 2025 г. в размере 189 руб. на обыкновенную акцию.