Выручка «Селигдара» от продажи золота выросла на 53% в 2025 году
Выручка российского полиметаллического холдинга «Селигдар» от продажи золота в 2025 г. выросла на 53% относительно года ранее и достигла 77,7 млрд руб. Рост выручки обусловлен увеличением на 19% объема реализации драгметалла в натуральном выражении и ростом средней цены реализации на 28%.
Выручка от продажи оловянного, вольфрамового и медного концентратов увеличилась на 23% до 9,2 млрд руб. по сравнению с 7,5 млрд руб. в 2024 г. Общая выручка от реализации золота, оловянного, вольфрамового и медного концентратов за год выросла на 49% до 86,9 млрд руб.
Добыча руды за прошлый год возросла на 51% до 10,8 млн т относительно аналогичного периода 2024 г. Основной прирост объемов связан с возобновлением добычных работ на месторождениях Верхнее и Надежда и началом работ на месторождении Хвойное. Объем добычи песков почти не изменился год к году и достиг 1,4 млн куб. м.
Производство лигатурного золота за год увеличилось на 10% до 8,077 т. Объем производства серебра в сплаве доре достиг 5,991 т. Объем продажи произведенного золота вырос на 19% до 8,437 т.
По итогам 2024 г. суммарная консолидированная выручка «Селигдара» от продаж золота, оловянного, вольфрамового и медного концентратов составила 58,2 млрд руб. Холдинг сократил производство лигатурного золота на 8% год к году. Тогда производство лигатурного золота снизилось до 7,620 т.