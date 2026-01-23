Выручка «Селигдара» от продажи золота выросла на 53% в 2025 году

Добыча руды за прошлый год возросла на 51% до 10,8 млн т относительно аналогичного периода 2024 г. Основной прирост объемов связан с возобновлением добычных работ на месторождениях Верхнее и Надежда и началом работ на месторождении Хвойное. Объем добычи песков почти не изменился год к году и достиг 1,4 млн куб. м.