«Селигдар» сократил производство золота на 8% в 2024 году
Российский полиметаллический холдинг «Селигдар» по итогам 2024 г. снизил производство лигатурного золота на 8% по сравнению с рекордными показателями прошлого года, следует из операционных результатов холдинга.
Производство лигатурного золота снизилось до 7620 кг, что на 8% ниже рекордных показателей 2023 г. Без учета показателей комплекса Лунный сокращение составило 5% (7374 кг).
Холдинг сообщает, что колебания производства связаны с вовлечением в переработку бедных руд, накопленных на складах. Переработка бедных по содержаниям руд носила плановый характер и была целесообразна на фоне высоких цен за золото в 2024 г., обеспечивших рентабельность переработки.
Холдинг также сообщает, что производство олова снизилось на 18% и составило 2466 т, что связано со снижением содержания олова в руде. С целью вовлечения в переработку руды с пониженным содержанием олова на фабриках оловодобывающего дивизиона были внедрены три модульных рудосепарационных комплекса, позволяющих получить концентрат сепарации, обогащенный по олову для его дальнейшей переработки на обогатительных фабриках.
Суммарная консолидированная выручка от продаж золота, оловянного, вольфрамового и медного концентратов по итогам 2024 г. выросла на 8% до 58,2 млрд руб.