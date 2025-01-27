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«Селигдар» сократил производство золота на 8% в 2024 году

Ведомости

Российский полиметаллический холдинг «Селигдар» по итогам 2024 г. снизил производство лигатурного золота на 8% по сравнению с рекордными показателями прошлого года, следует из операционных результатов холдинга.

Производство лигатурного золота снизилось до 7620 кг, что на 8% ниже рекордных показателей 2023 г. Без учета показателей комплекса Лунный сокращение составило 5% (7374 кг).

Холдинг сообщает, что колебания производства связаны с вовлечением в переработку бедных руд, накопленных на складах. Переработка бедных по содержаниям руд носила плановый характер и была целесообразна на фоне высоких цен за золото в 2024 г., обеспечивших рентабельность переработки.

Холдинг также сообщает, что производство олова снизилось на 18% и составило 2466 т, что связано со снижением содержания олова в руде. С целью вовлечения в переработку руды с пониженным содержанием олова на фабриках оловодобывающего дивизиона были внедрены три модульных рудосепарационных комплекса, позволяющих получить концентрат сепарации, обогащенный по олову для его дальнейшей переработки на обогатительных фабриках.

Суммарная консолидированная выручка от продаж золота, оловянного, вольфрамового и медного концентратов по итогам 2024 г. выросла на 8% до 58,2 млрд руб.

Сохранение ключевой ставки Банком России на уровне 21% в декабре дало импульс к росту всему российскому рынку акций. Индекс Мосбиржи вырос на 0,18%. 21 января «Селигдар» вошел в список лидеров по росту ценных бумаг (+4,24%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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