«Селигдар» сократил производство золота на 8% в 2024 году

Холдинг также сообщает, что производство олова снизилось на 18% и составило 2466 т, что связано со снижением содержания олова в руде. С целью вовлечения в переработку руды с пониженным содержанием олова на фабриках оловодобывающего дивизиона были внедрены три модульных рудосепарационных комплекса, позволяющих получить концентрат сепарации, обогащенный по олову для его дальнейшей переработки на обогатительных фабриках.