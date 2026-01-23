Стоимость серебра впервые в истории превысила $100 за унцию
Стоимость фьючерсов на серебро с поставкой в марте 2026 г. впервые в истории превысила $100 за унцию. Об этом свидетельствуют данные товарной биржи Comex.
По данным на 18:12 мск стоимость ценного металла росла на 3,95%, достигнув $100,18 за тройскую унцию. По состоянию на 18:40 мск цена серебра вновь снизилась – до $99,8 за унцию, что соответствует увеличению на 3,64%.
Последний раз цена на серебро обновляла исторический максимум 20 января. Тогда цена на серебро на Comex поднялась до $95,14 за унцию.
По словам экспертов, рост стоимости серебра и других драгметаллов в 2025 г. превысил самые смелые прогнозы. И хотя во многом он носит спекулятивный характер, сохраняется потенциал роста цены на серебро вплоть до $150 за унцию, писали «Ведомости. Аналитика» 20 января.