Стоимость серебра впервые в истории превысила $100 за унцию

По словам экспертов, рост стоимости серебра и других драгметаллов в 2025 г. превысил самые смелые прогнозы. И хотя во многом он носит спекулятивный характер, сохраняется потенциал роста цены на серебро вплоть до $150 за унцию, писали «Ведомости. Аналитика» 20 января.