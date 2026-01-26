Мосбиржа добавила акции «Базиса» в перечень бумаг высокотехнологичного сектора

10 декабря 2025 г. Мосбиржа запустила торги акциями «Базиса». Бумаги вошли в котировальный список второго уровня, их торговый код – BAZA. С 17 января 2026 г. акции группы начали торговаться на сессии выходного дня площадки. С 19 января бумаги разработчика также стали доступны для заключения сделок на утренней и вечерней сессиях.