Главная / Инвестиции /

Мосбиржа добавила акции «Базиса» в перечень бумаг высокотехнологичного сектора

Ведомости

Московская биржа включила акции российского разработчика программного обеспечения (ПО) для управления динамической ИТ-инфраструктурой ГК «Базис» в перечень ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики.

Решение площадки даст возможность частным инвесторам, владеющим акциями «Базиса», получить налоговую льготу. Непрерывное владение бумагами из перечня высокотехнологичного сектора от одного года позволяет инвестору освободить от НДФЛ доход, полученный при их продаже.

10 декабря 2025 г. Мосбиржа запустила торги акциями «Базиса». Бумаги вошли в котировальный список второго уровня, их торговый код – BAZA. С 17 января 2026 г. акции группы начали торговаться на сессии выходного дня площадки. С 19 января бумаги разработчика также стали доступны для заключения сделок на утренней и вечерней сессиях.

ГК «Базис» привлекла более 3 млрд руб. в рамках первичного публичного размещения акций (IPO), ее рыночная капитализация по его итогам составила 18 млрд руб. На начало торгов около 16,7% акций находились в свободном обращении.

ВТБ и ГПБ оценивали стоимость собственного капитала разработчика в 25–35 млрд руб. По данным «ВТБ капитал трейдинг», компания занимает 19% российского рынка ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой

