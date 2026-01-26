Цена серебра обновила исторический максимум
Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 г. на товарной бирже Comex впервые в истории превысила $110 за тройскую унцию.
По состоянию на 12:32 мск цена драгоценного металла выросла на 8,62% и достигла $110,06 за унцию. К 12:50 мск рост замедлился до 7,8%. Стоимость серебра составила $109,2.
26 января цена февральского фьючерса на золото на Comex поднялась выше $5100 за тройскую унцию, также обновив исторический максимум.
По данным Reuters, стоимость драгметалла достигла исторического максимума, так как из-за возросшей геополитической напряженности увеличился спрос на безопасные активы.
Аналитик «Финама» Александр Потавин говорил «Ведомостям», что тревожные события начала 2026 г. вокруг похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и массовых народных волнений в Иране указывают, что общемировая ситуация еще далека от стабильности, поэтому спрос на защитные биржевые активы, которыми традиционно являются золото и отчасти серебро, остается в силе.