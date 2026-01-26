Стоимость платины и палладия обновила исторические рекорды

Аналитик «Финама» Александр Потавин сообщал «Ведомостям», что тревожные события начала 2026 г. вокруг захвата американскими силами президента Венесуэлы Николаса Мадуро и массовых протестов в Иране указывают, что общемировая ситуация еще далека от стабильности, так что спрос на защитные биржевые активы, которыми традиционно являются золото и отчасти серебро, остается в силе.