Стоимость платины и палладия обновила исторические рекорды

Ведомости

Стоимость фьючерсов на платину с поставкой в апреле 2026 г. на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) впервые в истории превысила $2900 за тройскую унцию.

По состоянию на 13:44 мск цена на платину выросла на 5,92% и достигла $2903,5 за унцию.

26 января стоимость палладия также установила новый исторический рекорд. Мартовские фьючерсы на драгоценный металл подорожали на NYMEX на 7,52% и на пике составили $2180 за унцию.

В этот же день свои максимумы обновили золото и серебро. Цена февральского фьючерса на золото на товарной бирже Comex поднялась выше $5100 за тройскую унцию, а стоимость серебра с поставкой в марте впервые превысила $110 за унцию.

Аналитик «Финама» Александр Потавин сообщал «Ведомостям», что тревожные события начала 2026 г. вокруг захвата американскими силами президента Венесуэлы Николаса Мадуро и массовых протестов в Иране указывают, что общемировая ситуация еще далека от стабильности, так что спрос на защитные биржевые активы, которыми традиционно являются золото и отчасти серебро, остается в силе.

