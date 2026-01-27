Объем серебра на счетах в ВТБ вырос на 51% в 2025 году
Рынок инвестиционного серебра России в 2025 г. показал беспрецедентную динамику в ценовом выражении и по показателям вовлеченности розничных инвесторов. Об этом сообщает ВТБ.
Число обезличенных металлических счетов (ОМС) с серебром в банке увеличилось на 36%. Объем драгоценного металла на указанных счетах вырос на 51%.
В прошлом году цена на серебро возросла на 96%. По данным Банка России, с начала 2026 г. стоимость драгметалла прибавила 21%. Отмечается, что быстрый рост стоимости закономерно привлекает повышенное внимание инвесторов.
26 января цена фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 г. на товарной бирже Comex поднялась выше $110 за тройскую унцию, обновив исторический максимум.
Аналитик «Финама» Александр Потавин заявлял, что тревожные события начала этого года вокруг захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро и массовых протестных акций в Иране говорят, что общемировая ситуация еще далека от стабильности, поэтому спрос на защитные биржевые активы, которыми традиционно являются золото и отчасти серебро, остается в силе.