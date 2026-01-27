Объем серебра на счетах в ВТБ вырос на 51% в 2025 году

Аналитик «Финама» Александр Потавин заявлял, что тревожные события начала этого года вокруг захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро и массовых протестных акций в Иране говорят, что общемировая ситуация еще далека от стабильности, поэтому спрос на защитные биржевые активы, которыми традиционно являются золото и отчасти серебро, остается в силе.