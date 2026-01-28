Газета
Инвестиции

«Акрон» объявил о размещении облигаций на сумму 1,5 млрд юаней

Ведомости

«Акрон» зафиксировал объем размещения облигаций на уровне 1,5 млрд юаней. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

С 11:00 до 15:00 мск 28 января прошел сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-002Р-02. Срок обращения этих бумаг составит около 2,6 года, что эквивалентно 960 дням. Первоначально объем размещения планировался на уровне не менее 1 млрд юаней.

Товарный выпуск основной продукции производителя минеральных удобрений ПАО «Акрон» по итогам 2025 г. увеличился на 7% и достиг рекордных 9 млн т. Выпуск минеральных удобрений вырос на 5% и составил 7 млн т. Драйвером роста стали поставки азотных удобрений, в том числе жидкого удобрения КАС, объем выпуска которого возрос в 1,7 раза до 1,4 млн т.

28 ноября 2025 г. «Акрон» опубликовал результаты по МСФО за девять месяцев прошлого года. Чистая прибыль компании выросла на 81,8% относительно аналогичного периода 2024 г. до 36,6 млрд руб. Выручка увеличилась на 24,4% до 177,8 млрд руб.

