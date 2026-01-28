«Акрон» объявил о размещении облигаций на сумму 1,5 млрд юаней

Товарный выпуск основной продукции производителя минеральных удобрений ПАО «Акрон» по итогам 2025 г. увеличился на 7% и достиг рекордных 9 млн т. Выпуск минеральных удобрений вырос на 5% и составил 7 млн т. Драйвером роста стали поставки азотных удобрений, в том числе жидкого удобрения КАС, объем выпуска которого возрос в 1,7 раза до 1,4 млн т.