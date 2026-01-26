Газета
Главная / Инвестиции /

«Акрон» увеличил выпуск товаров на 7% в 2025 году

Ведомости

Товарный выпуск основной продукции производителя минеральных удобрений ПАО «Акрон» по итогам 2025 г. увеличился на 7% и достиг рекордных 9 млн т.

Председатель совета директоров компании Александр Попов назвал основным драйвером роста производства успешное завершение реконструкции агрегата «Аммиак-3» в Великом Новгороде в начале года, в результате чего его мощность выросла на 200 000 т в год. Это позволило увеличить производство минеральных удобрений и промышленной продукции.

Выпуск минеральных удобрений вырос на 5% и составил 7 млн т. Драйвером роста стали поставки азотных удобрений, в том числе жидкого удобрения КАС, объем выпуска которого возрос в 1,7 раза до 1,4 млн т. Производство апатитового концентрата на горно-обогатительном комбинате «Олений ручей» достигло рекордных 1,45 млн т.

«Акрон» включили в перечень экономически значимых организаций

Бизнес / Промышленность

28 ноября 2025 г. «Акрон» опубликовал результаты по МСФО за девять месяцев прошлого года. Чистая прибыль компании выросла на 81,8% относительно аналогичного периода 2024 г. до 36,6 млрд руб. Выручка увеличилась на 24,4% до 177,8 млрд руб.

3 декабря акционеры «Акрона» одобрили дивиденды за девять месяцев 2025 г. в размере 189 руб. на обыкновенную акцию.

