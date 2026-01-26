«Акрон» увеличил выпуск товаров на 7% в 2025 году

Председатель совета директоров компании Александр Попов назвал основным драйвером роста производства успешное завершение реконструкции агрегата «Аммиак-3» в Великом Новгороде в начале года, в результате чего его мощность выросла на 200 000 т в год. Это позволило увеличить производство минеральных удобрений и промышленной продукции.