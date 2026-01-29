Котировки золотодобытчиков России выросли на фоне новых рекордов
Акции полиметаллического холдинга «Селигдар» на торгах Московской биржи подорожали на 7,79% и составили 68,11 руб. за бумагу по состоянию на 10:20 мск на фоне роста стоимости золота на мировом рынке.
Котировки золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) выросли на 11,73% до 0,97 руб. Бумаги «Полюса» на площадке продемонстрировали рост на 0,4% и достигли 2749 руб. Акции «Лензолота» увеличились на 6,58% и составили 7770 руб.
29 января февральские фьючерсы на золото на товарной бирже Comex поднялись выше $5600 за тройскую унцию, обновив исторический максимум.
Reuters сообщило, что цена на золото продолжает расти, так как инвесторы стараются обезопасить себя на фоне геополитической и экономической неопределенности. В этом году драгоценный металл подорожал более чем на 27% после скачка на 64% в 2025 г.
ВТБ, Газпромбанк и ПСБ зафиксировали увеличение интереса клиентов к обезличенным металлическим счетам с золотом и серебром, писали «Ведомости». Эксперты пояснили, что это связано с ростом цен на мировом рынке и удобством ОМС по сравнению со слитками и монетами. Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах уточнил, что «их не смогут украсть, не нужен сейф для хранения».