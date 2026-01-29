Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов впервые с 29 декабря
Индекс Московской биржи поднялся выше отметки в 2800 пунктов. Это произошло впервые с 29 декабря 2025 г.
По состоянию на 10:30 мск индекс IMOEX увеличился на 1,12% и достиг 2819,2 пункта. Индекс РТС продемонстрировал рост на 1,11% и составил 1164,41 пункта.
Лидерами роста среди «голубых фишек» стали акции «Южуралзолота» (+7,74%), «Селигдара» (+6,74%), «Роснефти» (+4,6%), МКК (+4,46%), ТГК-14 (+3,66%) и «Русолово» (+3,62%), НЛМК (+2,47%) и «Лукойла» (+2,24%).
Котировки золотодобытчиков на торгах площадки дорожают на фоне роста стоимости золота на мировом рынке. 29 января февральские фьючерсы на драгоценный металл на товарной бирже Comex превысили $5600 за тройскую унцию и обновили исторический максимум.
27 января аналитики допустили рост котировок золота в будущем в 2026 г. Советник фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников ожидает, что в 2026 г. цена на драгметалл достигнет $5600–5800 за унцию, а затем рынок стабилизируется.