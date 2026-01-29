Индекс Мосбиржи превысил 2800 пунктов впервые с 29 декабря

27 января аналитики допустили рост котировок золота в будущем в 2026 г. Советник фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников ожидает, что в 2026 г. цена на драгметалл достигнет $5600–5800 за унцию, а затем рынок стабилизируется.