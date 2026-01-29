Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые с августа
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте поднялась до $70,09 за баррель, достигнув максимума с 1 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
В 13:00 мск стоимость Brent увеличилась на 2,5%. К 16:11 мск стоимость нефти снизилась до $69,9 за баррель (+2,27%).
Как пишет Bloomberg, рост цен на нефть марки Brent может быть связан с геополитической нестабильностью, вызванной ситуацией вокруг Ирана и Венесуэлы.
29 января фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подорожали на 1,3% и достигли $69,29 за баррель по состоянию на 08:11 мск. Это произошло на фоне опасений о возможных ударах США по Ирану. К 09:10 мск рост замедлился до 1,14%. Стоимость нефти опустилась до $68,14.
CNN со ссылкой на источники писал, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после безрезультатных предварительных переговоров об ограничении ядерной программы и производства баллистических ракет в стране.