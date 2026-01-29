Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые с августа

29 января фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подорожали на 1,3% и достигли $69,29 за баррель по состоянию на 08:11 мск. Это произошло на фоне опасений о возможных ударах США по Ирану. К 09:10 мск рост замедлился до 1,14%. Стоимость нефти опустилась до $68,14.