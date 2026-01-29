Brent подорожала до $69,29 за баррель на опасениях об ударе США по Ирану
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте на лондонской бирже ICE подорожали на 1,3% и достигли $69,29 за баррель по состоянию на 08:11 мск. Это произошло на фоне опасений о возможных ударах США по Ирану.
К 09:10 мск рост замедлился до 1,14%. Стоимость нефти опустилась до $68,14.
29 января CNN со ссылкой на источники сообщило, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового крупного удара по Ирану после безрезультатных предварительных переговоров между странами об ограничении ядерной программы Тегерана и производства баллистических ракет.
Собеседники телеканала назвали среди рассматриваемых Трампом вариантов авиаудары по лидерам Ирана и сотрудникам служб безопасности, а также удары по иранским ядерным объектам и правительственным учреждениям. Окончательное решение пока не принято.
28 января Трамп объявил об отправке большой флотилии к берегам Ирана для склонения страны к переговорам по ядерной программе. Он пригрозил применением силы, которая будет хуже ударов по иранским ядерным объектам летом 2025 г. В этот же день мартовские фьючерсы на Brent выросли на 3,5%. В результате стоимость барреля достигла $67,9 впервые с 29 сентября 2025 г.