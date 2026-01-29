Brent подорожала до $69,29 за баррель на опасениях об ударе США по Ирану

28 января Трамп объявил об отправке большой флотилии к берегам Ирана для склонения страны к переговорам по ядерной программе. Он пригрозил применением силы, которая будет хуже ударов по иранским ядерным объектам летом 2025 г. В этот же день мартовские фьючерсы на Brent выросли на 3,5%. В результате стоимость барреля достигла $67,9 впервые с 29 сентября 2025 г.