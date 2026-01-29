Акции Сбербанка подорожали до 311 рублей
Акции Сбербанка на торгах Московской биржи продемонстрировали рост на 2,4% и достигли 311 руб. по состоянию на 17:35 мск.
20 января Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РСБУ по итогам 2025 г. Чистая прибыль банка за прошлый год выросла на 8,4% относительно 2024 г. и достигла 1,69 трлн руб. при рентабельности капитала 22,1%. Чистые процентные доходы за год увеличились на 17,7% и составили 3,1 трлн руб. Чистые комиссионные доходы упали на 2,6% до 726,8 млрд руб.
Операционные расходы выросли на 16,1% до 1,1 трлн руб. Отношение расходов к доходам в прошлом году составило 29,5%.
10 декабря 2025 г. председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка в 2026 г. выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО за год. В 2026 г. финансовая организация намерена поддержать высокую рентабельность капитала на уровне 22% и его достаточность на целевом уровне 13,3%.