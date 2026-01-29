Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Акции Сбербанка подорожали до 311 рублей

Ведомости

Акции Сбербанка на торгах Московской биржи продемонстрировали рост на 2,4% и достигли 311 руб. по состоянию на 17:35 мск.

20 января Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РСБУ по итогам 2025 г. Чистая прибыль банка за прошлый год выросла на 8,4% относительно 2024 г. и достигла 1,69 трлн руб. при рентабельности капитала 22,1%. Чистые процентные доходы за год увеличились на 17,7% и составили 3,1 трлн руб. Чистые комиссионные доходы упали на 2,6% до 726,8 млрд руб.

Операционные расходы выросли на 16,1% до 1,1 трлн руб. Отношение расходов к доходам в прошлом году составило 29,5%.

10 декабря 2025 г. председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о планах банка в 2026 г. выплатить дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО за год. В 2026 г. финансовая организация намерена поддержать высокую рентабельность капитала на уровне 22% и его достаточность на целевом уровне 13,3%. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте