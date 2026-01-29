Акции Сбербанка подорожали до 311 рублей

20 января Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РСБУ по итогам 2025 г. Чистая прибыль банка за прошлый год выросла на 8,4% относительно 2024 г. и достигла 1,69 трлн руб. при рентабельности капитала 22,1%. Чистые процентные доходы за год увеличились на 17,7% и составили 3,1 трлн руб. Чистые комиссионные доходы упали на 2,6% до 726,8 млрд руб.