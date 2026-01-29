Цены на золото резко упали до $5170 после длительного роста

«Ведомости» 28 января писали, что банки ВТБ, Газпромбанк и ПСБ зафиксировали увеличение интереса клиентов к обезличенным металлическим счетам (ОМС) с золотом и серебром. Эксперты объяснили это ростом цен на мировом рынке и удобством ОМС по сравнению со слитками и монетами. Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах пояснил, что «их не смогут украсть, не нужен сейф для хранения».