Цены на золото резко упали до $5170 после длительного роста
Цена фьючерса на золото с поставкой в апреле 2026 г. на товарной бирже Comex резко упала до $5170 (- 3,18%) за тройскую унцию после длительного роста.
К 18:46 мск цена на драгоценный металл снижалась на 2,43% и достигла $5210,5.
29 января фьючерсы на золото с поставкой в феврале 2026 г. впервые в истории поднялись выше $5600 за тройскую унцию. По состоянию на 02:39 мск цена на драгоценный металл выросла на 7,35% и достигла $5626,80. К 09:30 мск рост замедлился до 5,15% до $5576,5.
«Ведомости» 28 января писали, что банки ВТБ, Газпромбанк и ПСБ зафиксировали увеличение интереса клиентов к обезличенным металлическим счетам (ОМС) с золотом и серебром. Эксперты объяснили это ростом цен на мировом рынке и удобством ОМС по сравнению со слитками и монетами. Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах пояснил, что «их не смогут украсть, не нужен сейф для хранения».