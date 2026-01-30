Золото, серебро и платина подешевели после рекордного роста
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2026 г. на товарной бирже Comex продемонстрировала падение на 3,15% и достигла $5179 за тройскую унцию по состоянию на 10:15 мск.
Мартовский фьючерс на серебро на Comex подешевел на 5,67% и составил $107,9 за унцию. Цена фьючерсов на платину с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) сократилась на 7,82% до $2413,6 за унцию. Мартовские фьючерсы на палладий на NYMEX снизились на 7,71% и достигли $1863 за унцию.
Вечером 29 января стоимость золота на Comex упала на 3,18% и составила $5170 за тройскую унцию после длительного роста. Ранее в этот же день фьючерсы на драгметалл впервые в истории превысили $5600 за унцию.
Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин заявлял «Ведомостям», что рост котировок драгоценных металлов на 5–7% в сутки говорит скорее о спекулятивном росте, чем о наличии фундаментальных факторов.
Руководитель управления аналитики ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов указывал, что на рынке наблюдается спекулятивная информационная кампания. К примеру, президент Yardeni Research Эдвард Ярдени в конце 2025 г. прогнозировал, что цена на золото может достичь $10 000 за унцию к концу 2029 г. Американский инвестор и писатель Роберт Кийосаки говорил, что «будущее для золота – $27 000 за унцию», напомнил эксперт.