Золото, серебро и платина подешевели после рекордного роста

Мартовский фьючерс на серебро на Comex подешевел на 5,67% и составил $107,9 за унцию. Цена фьючерсов на платину с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) сократилась на 7,82% до $2413,6 за унцию. Мартовские фьючерсы на палладий на NYMEX снизились на 7,71% и достигли $1863 за унцию.