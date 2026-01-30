Котировки производителей драгметаллов упали вслед за золотом

30 января цена на фьючерс на золото с поставкой в апреле 2026 г. на Comex упала на 3,15% до $5179 за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 5,67% и достиг $107,9 за унцию. Стоимость платины с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на 7,82% до $2413,6. Мартовские фьючерсы на палладий показали падение на 7,71% и составили $1863.