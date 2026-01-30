Котировки производителей драгметаллов упали вслед за золотом
Акции российского полиметаллического холдинга «Селигдар» на торгах Московской биржи подешевели на 7,22% и достигли 58,48 руб. по состоянию на 10:35 мск. Это произошло на фоне падения стоимости драгоценных металлов на мировом рынке.
Котировки золотодобывающей компании «Полюс» на площадке сократились на 3,58% и составили 2609 руб. Бумаги «Южуралзолота» (ЮГК) продемонстрировали падение на 8,82% до 0,74 руб.
30 января цена на фьючерс на золото с поставкой в апреле 2026 г. на Comex упала на 3,15% до $5179 за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подешевел на 5,67% и достиг $107,9 за унцию. Стоимость платины с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась на 7,82% до $2413,6. Мартовские фьючерсы на палладий показали падение на 7,71% и составили $1863.
Вечером 29 января стоимость золота на Comex резко сократилась на 3,18% до $5170 за тройскую унцию после длительного роста. Ранее в этот же день фьючерсы на драгметалл превысили $5600 за унцию, обновив исторический максимум.
Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин сообщал «Ведомостям», что увеличение котировок драгметаллов на 5–7% в сутки указывает скорее на спекулятивный рост, чем на наличие фундаментальных факторов. Руководитель управления аналитики ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов обращал внимание на спекулятивную информационную кампанию на рынке.