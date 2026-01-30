Серебро подешевело до $95 после рекордного роста

26 января цена на серебро впервые в истории достигла $117,1 за унцию. На следующий день котировки немного сократились и держались в диапазоне $110–112 за унцию, что означает рост на 55,5–58% с начала 2026 г. и в 1,4 раза за последние 12 месяцев.