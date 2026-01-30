Газета
Инвестиции

Серебро подешевело до $95 после рекордного роста

Ведомости

Стоимость фьючерса на серебро на товарной бирже Comex продемонстрировала падение на 16,5% и составила $95,5 за тройскую унцию по состоянию на 12:55 мск. Снижение произошло после рекордного роста.

26 января цена на серебро впервые в истории достигла $117,1 за унцию. На следующий день котировки немного сократились и держались в диапазоне $110–112 за унцию, что означает рост на 55,5–58% с начала 2026 г. и в 1,4 раза за последние 12 месяцев.

По данным Bloomberg, такая динамика связана с геополитической напряженностью, включая угрозы Белого дома ввести дополнительные таможенные тарифы на импорт из восьми стран, которые мешают присоединить Гренландию к США, и ослабленным долларом.

Исторических значений достигали и другие драгметаллы. Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин пояснял, что рост их котировок на 5–7% в сутки свидетельствует скорее о спекулятивном росте, чем о наличии фундаментальных факторов. Руководитель управления аналитики ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов также указывал на спекулятивную информационную кампанию на рынке.

