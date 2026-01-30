Стоимость золота опустилась ниже $5000 за унцию

По данным Bloomberg, драгоценные металлы дешевеют на фоне подорожания доллара на ожиданиях объявления кандидата на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) президентом США Дональдом Трампом. Агентство пишет, что им может стать Кевин Уорш, который занимал пост управляющего в совете ФРС с 2006 по 2011 г.