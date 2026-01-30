Стоимость золота опустилась ниже $5000 за унцию
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2026 г. на товарной бирже Comex сократилась на 7,5% и достигла $4992,05 за тройскую унцию.
30 января серебро также резко подешевело после рекордного роста. Цена на фьючерс на драгметалл на бирже упала на 16,5% и составила $95,5 за унцию.
По данным Bloomberg, драгоценные металлы дешевеют на фоне подорожания доллара на ожиданиях объявления кандидата на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) президентом США Дональдом Трампом. Агентство пишет, что им может стать Кевин Уорш, который занимал пост управляющего в совете ФРС с 2006 по 2011 г.
Reuters отмечает, что, несмотря на снижение, золото по-прежнему демонстрирует самый большой месячный прирост с 1999 г. после достижения нескольких исторический максимумов. Цены на драгметалл растут шестой месяц подряд.
На фоне падения стоимости золота, серебра, палладия и платины на мировом рынке котировки российский производителей драгметаллов упали на торгах. Акции полиметаллического холдинга «Селигдар» на Мосбирже подешевели на 7,22% и достигли 58,48 руб. Бумаги золотодобывающей компании «Полюс» снизились на 3,58% до 2609 руб. Акции «Южуралзолота» (ЮГК) сократились на 8,82% до 0,74 руб.