Золото превзошло биткойн по волатильности

Ведомости

Волатильность стоимости золота превысила волатильность биткойна. В последние 30 дней она превысила 44%. Это максимум с кризиса 2008 г. В то же время криптовалюта показывает около 39% волатильности. Об этом сообщает Bloomberg.

Это необычно, поскольку золото обычно рассматривается как более устойчивое средство сбережения, чем криптовалюты. Подобная ситуация наблюдалась только дважды с момента создания биткойна 17 лет назад. В последний раз она произошла в мае 2025 г. во время обострения торговой напряженности, вызванной угрозами президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины.

Всплеск волатильности последовал за крупнейшим падением цен на золото, отмечает агентство.

Золото, серебро и платина подешевели после резкого роста

Инвестиции / Эмитенты

2 февраля стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле на товарной бирже Comex упала на 3,1% и составила $4598,2 за тройскую унцию. Поводом для резкой распродажи драгметалла стала новость о том, что Трамп предложил Кевина Уорша на должность нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. Это привело к росту курса доллара и подорвало настроения инвесторов.

В этот же день цена на биткойн на площадке Binance продемонстрировала падение на 4,88% и достигла $74 865. Стоимость криптовалюты опустилась ниже $75 000 впервые с 7 апреля прошлого года. По данным Bloomberg, в январе 2026 г. биткойн подешевел почти на 11%. Причинами стали падающий спрос и уменьшающаяся ликвидность.

