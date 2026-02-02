Золото превзошло биткойн по волатильности

В этот же день цена на биткойн на площадке Binance продемонстрировала падение на 4,88% и достигла $74 865. Стоимость криптовалюты опустилась ниже $75 000 впервые с 7 апреля прошлого года. По данным Bloomberg, в январе 2026 г. биткойн подешевел почти на 11%. Причинами стали падающий спрос и уменьшающаяся ликвидность.