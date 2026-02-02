Цена биткойна опустилась ниже $75 000 впервые с 7 апреля

По данным Bloomberg, в январе 2026 г. биткойн подешевел почти на 11%. Причинами этого стали падающий спрос и уменьшающаяся ликвидность. Криптовалюта дешевеет, несмотря на волну регулятивных побед, достигнутых благодаря поддержке администрации президента США Дональда Трампа, и всплеск инвестиций.