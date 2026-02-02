Цена биткойна опустилась ниже $75 000 впервые с 7 апреля
Стоимость биткойна на площадке Binance снизилась на 4,88% и достигла $74 865 по состоянию на 06:35 мск. Цена криптовалюты опустилась ниже $75 000 впервые с 7 апреля 2025 г.
К 08:10 мск снижение замедлилось до 4,14%. Стоимость биткойна составляет $$75 516.
По данным Bloomberg, в январе 2026 г. биткойн подешевел почти на 11%. Причинами этого стали падающий спрос и уменьшающаяся ликвидность. Криптовалюта дешевеет, несмотря на волну регулятивных побед, достигнутых благодаря поддержке администрации президента США Дональда Трампа, и всплеск инвестиций.
31 января стоимость биткойна опустилась ниже $80 000. Это произошло впервые с 11 апреля 2025 г.
Днем ранее биткойн подешевел на 8,69% до $81 118. В последний раз криптовалюта была на этом уровне 21 ноября прошлого года.