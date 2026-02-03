Стоимость золота и серебра выросла после резкого падения
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в апреле 2026 г. на товарной бирже Comex увеличилась на 5,35% и достигла $4901,3 за тройскую унцию по состоянию на 10:05 мск.
Мартовский фьючерс на серебро на бирже подорожал на 10% до $84,73 за унцию.
2 февраля цена на золото упала на 3,1% до $4598,2 за унцию. В этот же день серебро подешевело на 3,41% до $75,86 за унцию.
Поводом для резкой распродажи золота стала информация о том, что американский президент Дональд Трамп предложил на должность нового главы ФРС США Кевина Уорша, который занимал пост управляющего в совете системы с 2006 по 2011 г. Это привело к росту курса доллара и подорвало настроения инвесторов.
Bloomberg писал, что волатильность стоимости золота превысила волатильность биткойна. В последние 30 дней она превысила 44%. Это максимум с кризиса 2008 г. Криптовалюта показывала около 39% волатильности. Это необычно, так как драгметалл обычно рассматривается как более устойчивое средство сбережения, чем криптовалюты.