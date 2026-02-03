Объем глобальных продаж облигаций достиг $1 трлн

Порог в $1 трлн был преодолен после того как один из крупнейших в мире производителей программного обеспечения Oracle привлек $25 млрд в ходе продажи корпоративных облигаций. В 2024 г. этот рубеж был пройден 7 февраля, в 2025 г. – 11 февраля.