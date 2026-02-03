Объем глобальных продаж облигаций достиг $1 трлн
Объем глобальных публично размещаемых синдицированных облигаций достиг $1 трлн в рекордно короткие сроки. Об этом пишет Bloomberg.
Порог в $1 трлн был преодолен после того как один из крупнейших в мире производителей программного обеспечения Oracle привлек $25 млрд в ходе продажи корпоративных облигаций. В 2024 г. этот рубеж был пройден 7 февраля, в 2025 г. – 11 февраля.
По данным агентства, более 40% объема этого года составляют облигации, проданные правительствами. За ними следуют финансовые компании с почти 35% от общего объема предложения.
Общий объем торгов облигациями, включая размещение и вторичное обращение, на Мосбирже в 2025 г. достиг рекордных 42 трлн руб. по сравнению с 38,5 трлн руб. в предыдущем году. Суммарный объем размещения и обратного выкупа облигаций на площадке составил 22,7 трлн руб. На бирже было размещено 1200 выпусков корпоративных облигаций (без учета однодневных) 288 эмитентов совокупным объемом 12 трлн руб.
По данным Cbonds на 13 января, объем рынка российских облигаций, включая структурные продукты и секьюритизацию, в прошлом году вырос на 20,69% до 66,2 трлн руб.