В «Северстали» назвали условия для выплаты дивидендов за 2026 год

Ведомости

В «Северстали» обозначили три ключевых условия, необходимых для выплаты дивидендов по итогам 2026 г. Об этом сообщил начальник отдела по работе с инвесторами компании Никита Климантов в эфире РБК.

По его словам, первое условие – наличие положительного свободного денежного потока. Климантов отметил, что инвестиционные расходы компании в годовом выражении снижаются, но динамика прибыли и показателя EBITDA остается под вопросом на фоне сложной ситуации на рынке стали. По его словам, многое будет зависеть от ценовой конъюнктуры в течение года.

Вторым условием является низкая долговая нагрузка. Это требование, как подчеркнул представитель компании, в настоящее время выполняется.

«Северсталь» раскрыла план по инвестициям на 2026 год

Инвестиции / Эмитенты

Третье условие – уверенность в том, что выплата дивидендов не приведет к ухудшению финансовой устойчивости «Северстали». По этому пункту, признал Климантов, также сохраняются вопросы.

Он согласился с оценкой, что вероятность выплаты дивидендов за текущий год остается низкой.

3 февраля «Ведомости» писали, что чистая прибыль «Северстали» за 2025 г. по МСФО составила почти 32 млрд руб. Это в 4,7 раза меньше по сравнению с результатом 2024 г.

