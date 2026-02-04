В «Северстали» назвали условия для выплаты дивидендов за 2026 год
По его словам, первое условие – наличие положительного свободного денежного потока. Климантов отметил, что инвестиционные расходы компании в годовом выражении снижаются, но динамика прибыли и показателя EBITDA остается под вопросом на фоне сложной ситуации на рынке стали. По его словам, многое будет зависеть от ценовой конъюнктуры в течение года.
Вторым условием является низкая долговая нагрузка. Это требование, как подчеркнул представитель компании, в настоящее время выполняется.
Третье условие – уверенность в том, что выплата дивидендов не приведет к ухудшению финансовой устойчивости «Северстали». По этому пункту, признал Климантов, также сохраняются вопросы.
Он согласился с оценкой, что вероятность выплаты дивидендов за текущий год остается низкой.
3 февраля «Ведомости» писали, что чистая прибыль «Северстали» за 2025 г. по МСФО составила почти 32 млрд руб. Это в 4,7 раза меньше по сравнению с результатом 2024 г.