Биткойн опускался ниже $70 000 впервые с ноября 2024 года

В этот же день Bloomberg писало, что волатильность стоимости золота превысила волатильность биткойна. В последние 30 дней она превысила 44% – максимум с кризиса 2008 г. При этом криптовалюта показала порядка 39% волатильности. Это необычно, так как драгметалл обычно рассматривается как более устойчивое средство сбережения, чем криптовалюты.