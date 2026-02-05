Биткойн опускался ниже $70 000 впервые с ноября 2024 года
Стоимость биткойна на площадке Binance снизилась на 4,37% и достигла $69 970 по состоянию на 14:28 мск. Цена на криптовалюту опустилась ниже $70 000 впервые с 6 ноября 2024 г.
К 15:05 мск снижение замедлилось до $70,467.
2 февраля цена на биткойн на Binance упала ниже $75 000 впервые с 7 апреля 2025 г. Стоимость криптовалюты снизилась на 4,88% и составила $74 865.
По данным Bloomberg, в январе 2026 г. биткойн подешевел практически на 11%. Причинами этого стали падающий спрос и уменьшающаяся ликвидность.
В этот же день Bloomberg писало, что волатильность стоимости золота превысила волатильность биткойна. В последние 30 дней она превысила 44% – максимум с кризиса 2008 г. При этом криптовалюта показала порядка 39% волатильности. Это необычно, так как драгметалл обычно рассматривается как более устойчивое средство сбережения, чем криптовалюты.