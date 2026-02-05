Reuters: Starlink остается ключевым источником прибыли SpaceX
Starlink остается ключевым источником прибыли компании Илона Маска SpaceX и обеспечивает основную часть доходов компании, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с финансовыми показателями компании.
По их данным, в 2025 г. SpaceX получила около $8 млрд прибыли при выручке в $15–16 млрд, при этом на Starlink пришлось от 50% до 80% общего объема доходов. Спутниковый интернет-бизнес стал главным драйвером роста компании Маска на фоне подготовки к возможному IPO SpaceX, которое ожидается в 2026 г.
На фоне финансового успеха Starlink SpaceX рассматривает расширение линейки продуктов и выход на новые рынки. В числе обсуждаемых направлений – выпуск мобильного устройства, напрямую подключенного к спутниковой сети, развитие технологии прямого подключения смартфонов к спутникам (direct-to-device), а также запуск сервиса мониторинга космического пространства Stargaze. Источники Reuters отмечают, что идея собственного телефона Starlink обсуждается внутри компании уже несколько лет, хотя конкретные сроки и параметры проекта пока не определены.
Дополнительным фактором роста Starlink стало активное наращивание спутниковой группировки. За шесть лет сеть выросла до примерно 9500 спутников, а число пользователей превысило 9 млн по всему миру. Около 650 спутников уже задействованы в развитии прямого подключения мобильных устройств. Маск ранее заявлял, что в перспективе компания рассчитывает обеспечить «полное сотовое покрытие по всей Земле».
В Reuters подчеркивают, что дальнейшее расширение Starlink во многом зависит от ракеты Starship, которая позволит выводить на орбиту более мощные спутники крупными партиями. По оценкам Маска, каждый запуск Starship может увеличивать пропускную способность сети более чем в 20 раз, что открывает SpaceX возможности для дальнейшего роста доходов и выхода на новые рынки.
3 февраля компания SpaceX объявила о покупке стартапа xAI, специализирующегося на искусственном интеллекте. Сделку объяснили планами совместной работы над космическими центрами обработки данных. Однако, как отметил журнал The Economist 4 февраля, объединение компаний Маска вызывает вопросы с точки зрения бизнеса. Некоторые аналитики считают, что SpaceX может использовать свои ресурсы для поддержки xAI, что несет дополнительные риски.