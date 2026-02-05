Reuters: Starlink остается ключевым источником прибыли SpaceX

В Reuters подчеркивают, что дальнейшее расширение Starlink во многом зависит от ракеты Starship, которая позволит выводить на орбиту более мощные спутники крупными партиями. По оценкам Маска, каждый запуск Starship может увеличивать пропускную способность сети более чем в 20 раз, что открывает SpaceX возможности для дальнейшего роста доходов и выхода на новые рынки.