Объем торгов производными на драгметаллы на Мосбирже в январе достиг рекорда
Объем торгов производными на драгоценные металлы на срочном рынке Московской биржи в январе 2026 г. составил рекордные 6,3 трлн руб. на фоне повышенной волатильности цен на серебро и золото на мировых рынках.
Среднедневные объемы торгов производными на золото достигли 120 млрд руб. (рост в 1,6 раза), серебро – 177 млрд руб. (рост в 10 раз), платину – 23,4 млрд руб. (рост в 4,6 раз) и палладий – 10,6 млрд руб. (рост в 3,1 раза). Сделки с ними за месяц заключили 67 000 инвесторов. Общая открытая позиция по инструментам на драгметаллы в январе выросла на 49% до 239 млрд руб.
Суммарный объем операций на рынке деривативов за месяц составил 14,5 трлн руб. против 8,3 трлн руб. годом ранее. Объем открытых позиций на рынке биржевых производных инструментов превысил 2,3 трлн руб. по сравнению с 2 трлн руб. в январе 2025 г. Сделки с фьючерсами и опционами совершили 145 000 человек (+20%), или 205 000 активных счетов (+27%). Доля физлиц в общем объеме торгов биржевыми деривативами составила 57%. Суммарный объем операций частных инвесторов вырос на 51% до 8,1 трлн руб.
В топ-10 самых популярных инструментов в портфелях физлиц на конец января вошли фьючерсные контракты на серебро (SILV) и серебро (мини) (SILVM), квартальные фьючерсы и вечные фьючерсы на пары «юань – рубль» (CNY, CNYRUBF), вечный и квартальные фьючерсы на пару «доллар США – рубль» (USDRUBF, Si), фьючерсный контракт на газ Henry Hub (NG), вечный фьючерс на индекс Мосбиржи (IMOEXF), квартальный фьючерс на золото (GOLD) и фьючерс на нефть Brent (BR).
Доля вечерней торговой сессии в общем объеме торгов на срочном рынке в январе составила 15,5%. На утренние торги пришлось 6,3% от суммарного объема торгов. Объем операций в выходные дни на срочном рынке достиг 107 млрд руб.
5 февраля Мосбиржа сообщила, что объем торгов золотом на рынке драгметаллов площадки в январе вырос на 87% год к году и достиг 25,6 т. В рублях показатель составил 306,9 млрд руб. Объем торгов серебром увеличился в пять раз и составил 106,8 т (26 млрд руб.), платиной – в шесть раз до 303 кг (2,1 млрд руб.), палладием – в 10 раз до 464 кг (2,2 млрд руб.). Количество сделок на рынке драгметаллов биржи за месяц возросло в 2,5 раза до почти 500 000.