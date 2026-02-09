Объем торгов производными на драгметаллы на Мосбирже в январе достиг рекорда

5 февраля Мосбиржа сообщила, что объем торгов золотом на рынке драгметаллов площадки в январе вырос на 87% год к году и достиг 25,6 т. В рублях показатель составил 306,9 млрд руб. Объем торгов серебром увеличился в пять раз и составил 106,8 т (26 млрд руб.), платиной – в шесть раз до 303 кг (2,1 млрд руб.), палладием – в 10 раз до 464 кг (2,2 млрд руб.). Количество сделок на рынке драгметаллов биржи за месяц возросло в 2,5 раза до почти 500 000.