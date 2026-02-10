Новый бизнес «Европлана» составил 105,5 млрд рублей за 2025 год
«Европлан» представил операционные результаты за 2025 г. В прошлом году лизинговая компания закупила и передала в лизинг около 30 000 единиц автотранспорта и техники на 105,5 млрд руб. Это на 49% меньше, чем в 2024 г.
Новый бизнес в легковом сегменте сократился на 49% до 43 млрд руб. Лидерами продаж стали Lada, Voyah и Geely. В сегментах коммерческого транспорта и самоходной техники бизнес упал на 60% и 57% до 47 млрд руб. и 15 млрд руб. соответственно. В сегменте коммерческого транспорта наибольшими объемами продаж отметились марки ГАЗ, «Камаз», Lada. В сегменте самоходной техники – LGCE, Liugong и XCMG.
В прошлом году «Европлан» своевременно и полностью выплатил совокупно доходы за купонные периоды по облигациям в 9,43 млрд руб. В декабре компания выплатила итоговые дивиденды за девять месяцев 2025 г. в размере 6,96 млрд руб., или 58 руб. на обыкновенную акцию. Всего за год акционерам выплатили дивиденды на 10,44 млрд руб., или 87 руб. на бумагу.
25 декабря 2025 г. инвестиционный холдинг SFI сообщил о закрытии сделки по продаже «Европлана» Альфа-банку. Ее сумма составила 50,785 млрд руб. за 87,5% лизинговой компании. Холдинг получил от «Европлана» дивиденды за девять месяцев прошлого года.
13 января 2026 г. Альфа-банк предложил миноритариям лизинговой компании выкуп акций по цене 677,9 руб. Оферта распространяется на 14,2 млн бумаг.