Новый бизнес «Европлана» составил 105,5 млрд рублей за 2025 год

В прошлом году «Европлан» своевременно и полностью выплатил совокупно доходы за купонные периоды по облигациям в 9,43 млрд руб. В декабре компания выплатила итоговые дивиденды за девять месяцев 2025 г. в размере 6,96 млрд руб., или 58 руб. на обыкновенную акцию. Всего за год акционерам выплатили дивиденды на 10,44 млрд руб., или 87 руб. на бумагу.