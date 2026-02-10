Котировки VK выросли на фоне проблем в работе Telegram в России
Акции МКПАО «ВК» на торгах Московской биржи подорожали на 3,5% и достигли 320,4 руб. за бумагу по состоянию на 13:50 мск.
Котировки выросли на фоне проблем в работе Telegram в России.
Российские пользователи второй день подряд жалуются на перебои в работе Telegram. За последние сутки зафиксировано более 10 000 обращений. Более половины пользователей заявили о массовом сбое, часть жалоб связана с проблемами в работе уведомлений и мобильного приложения мессенджера.
На фоне сбоев источники РБК заявили о мерах по замедлению Telegram. Один из собеседников уточнил, что они уже принимаются к мессенджеру. Официально эта информация не подтверждена. 16 января, на фоне сбоев в работе, ведомство сообщало, что по отношению к Telegram новых мер ограничений не применяется.
«Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор.