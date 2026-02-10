Котировки VK выросли на фоне проблем в работе Telegram в России

На фоне сбоев источники РБК заявили о мерах по замедлению Telegram. Один из собеседников уточнил, что они уже принимаются к мессенджеру. Официально эта информация не подтверждена. 16 января, на фоне сбоев в работе, ведомство сообщало, что по отношению к Telegram новых мер ограничений не применяется.