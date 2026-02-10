Газета
Котировки VK выросли на фоне проблем в работе Telegram в России

Ведомости

Акции МКПАО «ВК» на торгах Московской биржи подорожали на 3,5% и достигли 320,4 руб. за бумагу по состоянию на 13:50 мск.

Котировки выросли на фоне проблем в работе Telegram в России.

Российские пользователи второй день подряд жалуются на перебои в работе Telegram. За последние сутки зафиксировано более 10 000 обращений. Более половины пользователей заявили о массовом сбое, часть жалоб связана с проблемами в работе уведомлений и мобильного приложения мессенджера.

На фоне сбоев источники РБК заявили о мерах по замедлению Telegram. Один из собеседников уточнил, что они уже принимаются к мессенджеру. Официально эта информация не подтверждена. 16 января, на фоне сбоев в работе, ведомство сообщало, что по отношению к Telegram новых мер ограничений не применяется.

«Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор.

