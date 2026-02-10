Акции Whoosh выросли на 5% на новости об отказе от покупки «Юрента»

28 января «Ведомости» писали, что ФАС увидела признаки ограничения конкуренции в потенциальном объединении Whoosh и «Юрента». Служба считает, что сделка может привести к усилению рыночной власти группы лиц «Вуш холдинг», сокращению количества игроков на рынке проката электросамокатов и созданию условий для единоличного влияния на цены. Такие последствия могут негативно сказаться на пользователях сервиса.