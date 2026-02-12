Решетников: инфляция в России продолжит замедляться
Минэкономразвития ожидает дальнейшего замедления инфляции в России. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по экономической политике, передает «Интерфакс».
По его словам, всплеск инфляции в начале года был связан с повышением НДС и переносом удорожания плодоовощной продукции с декабря на январь. Министр отметил, что в конце прошлого года инфляция замедлилась благодаря совместным усилиям правительства и Банка России, в том числе за счет жесткой денежно-кредитной политики.
Министр подчеркнул, что инфляция будет «замедляться и нормализовываться и двигаться к целевому диапазону». По его словам, по текущим тенденциям это уже просматривается. Кроме того, Решетников заявил, что у ЦБ РФ сохраняется резерв для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий.
11 февраля сообщалось, что инфляция в России замедлилась до 0,13% в период с 3 по 9 февраля после 0,2% на неделе с 27 января по 2 февраля.
8 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что состояние российской экономики в первую очередь оценивается как устойчивое. Он напомнил, что в России сознательно приступили к борьбе с инфляцией, из-за которой темпы экономического роста стали меньше. При этом, по словам премьер-министра, за три года они все равно выше средних мировых темпов.