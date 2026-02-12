Выручка «Диасофта» выросла на 1,2% за девять месяцев 2025 финансового года

EBITDA за отчетный период снизилась на 16,1% и составила 2,6 млрд руб. Давление на показатель прибыльности связано с увеличением доли проектов в структуре выручки, требующих более высокой операционной нагрузки на этапе реализации, и фонда оплаты труда. Чистая прибыль сократилась на 28,5% до 2 млрд руб.