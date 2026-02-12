Выручка «Диасофта» выросла на 1,2% за девять месяцев 2025 финансового года
Выручка ПАО «Диасофт» по МСФО по итогам девяти месяцев 2025 финансового года увеличилась на 1,2% относительно аналогичного периода годом ранее и достигла 8,2 млрд руб.
EBITDA за отчетный период снизилась на 16,1% и составила 2,6 млрд руб. Давление на показатель прибыльности связано с увеличением доли проектов в структуре выручки, требующих более высокой операционной нагрузки на этапе реализации, и фонда оплаты труда. Чистая прибыль сократилась на 28,5% до 2 млрд руб.
6 февраля совет директоров «Диасофта» рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал 2025 г. в размере 102 руб. на акцию. Всего на выплаты будет направлено 1,07 млрд руб. Вопрос о выплате дивидендов будет рассмотрен на собрании акционеров, которое состоится 12 марта.
12 декабря 2025 г. акционеры компании утвердили рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев прошлого года в размере 18 руб. на бумагу.