СД Ozon рассмотрит вопрос об утверждении программы облигаций 16 февраля

17 ноября 2025 г. финансовый директор «Озона» Игорь Герасимов сообщил, что присвоение компании рейтинга кредитоспособности на уровне ruA позволит диверсифицировать инструменты привлечения финансирования, в частности за счет облигаций. Он уточнил, что решение о потенциальных выпусках бумаг будет принято исходя из потребностей бизнеса и рыночных условий.