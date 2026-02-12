СД Ozon рассмотрит вопрос об утверждении программы облигаций 16 февраля
Совет директоров МКПАО «Озон» собирается утвердить дебютную программу и проспект биржевых облигаций серии 001Р на заседании 16 февраля.
Параметры программы пока не раскрываются.
17 ноября 2025 г. финансовый директор «Озона» Игорь Герасимов сообщил, что присвоение компании рейтинга кредитоспособности на уровне ruA позволит диверсифицировать инструменты привлечения финансирования, в частности за счет облигаций. Он уточнил, что решение о потенциальных выпусках бумаг будет принято исходя из потребностей бизнеса и рыночных условий.
В этот же день «Эксперт РА» присвоило «Озону» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA. По нему установлен «стабильный» прогноз, предполагающий высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.
Такой рейтинг связан с умеренно сильной оценкой риск-профиля отрасли, сильными рыночными и конкурентными позициями, приемлемой долговой нагрузкой и высокой оценкой ликвидности, обусловленной существенными источниками финансирования из оборотного капитала, достаточного для обслуживания долга в условиях убытков, средними показателями рентабельности с учетом промежуточных итогов 2025 г. и низким уровнем корпоративных рисков.