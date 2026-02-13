Мосбиржа анонсировала торги мини-фьючерсом на золото

5 февраля Мосбиржа сообщила, что объем торгов золотом на рынке драгметаллов площадки в январе вырос на 87% относительно такого же периода 2025 г. и достиг 25,6 т. В рублях объем составил 306,9 млрд руб. Количество сделок на рынке драгметаллов биржи за месяц увеличилось в 2,5 раза и достигло почти 500 000.