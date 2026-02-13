Газета
Главная / Инвестиции /

Мосбиржа анонсировала торги мини-фьючерсом на золото

Ведомости

На срочном рынке Московской биржи 18 февраля начнутся торги расчетными мини-фьючерсами на золото.

Мини-фьючерс отличается от торгующегося на площадке контракта на золото GOLD уменьшенными в 10 раз стоимостью контракта и размером гарантийного обеспечения. Его запуск призван повысить доступность сегмента производных на драгметаллы для широкой аудитории. Расчеты по итогам торгов производятся в рублях.

Контракт будет доступен под тикером GOLDM с кратким кодом GN. Лот фьючерса составит два пеннивейта (0,1 тройской унции), минимальный шаг цены установлен в $0,1, стоимость шага цены составит $0,01.

Объем торгов производными на драгметаллы на Мосбирже в январе достиг рекорда

Инвестиции / Рынки

Новый инструмент будет доступен к торговле со сроками исполнения в марте, июне, сентябре и декабре. Ликвидность в новом контракте поддержат маркетмейкеры.

5 февраля Мосбиржа сообщила, что объем торгов золотом на рынке драгметаллов площадки в январе вырос на 87% относительно такого же периода 2025 г. и достиг 25,6 т. В рублях объем составил 306,9 млрд руб. Количество сделок на рынке драгметаллов биржи за месяц увеличилось в 2,5 раза и достигло почти 500 000.

Частные инвесторы в январе проявили наибольшую активность в торгах платиной – их доля превысила 64%. Доля физлиц в торгах золотом составила 5%, серебром – 62%, палладием – 52%. Совокупный объем торгов на рынке драгметаллов (спот и своп) за месяц достиг 337,1 млрд руб.

