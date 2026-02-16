Выручка МГКЛ увеличилась в четыре раза в январе

26 января МГКЛ представил результаты за 2025 г. Выручка группы в прошлом году выросла в 3,7 раза относительно 2024 г. Прогнозный показатель выручки может составить 32,6 млрд руб. Количество розничных клиентов группы возросло на 20% до 272 000. Доля товаров, которые хранятся в портфеле более 90 дней, за год не изменилась и составила 7%.