Выручка МГКЛ увеличилась в четыре раза в январе

Ведомости

Выручка ПАО «МГКЛ» («Мосгорломбард») по итогам января 2026 г. выросла в четыре раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Ее прогнозный показатель может составить 2,9 млрд руб.

Число розничных клиентов группы увеличилось на 10% год к году и достигло 21 000. Доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней, в январе осталась на минимальном уровне и выросла на 0,5% в годовом выражении до 6,5%.

26 января МГКЛ представил результаты за 2025 г. Выручка группы в прошлом году выросла в 3,7 раза относительно 2024 г. Прогнозный показатель выручки может составить 32,6 млрд руб. Количество розничных клиентов группы возросло на 20% до 272 000. Доля товаров, которые хранятся в портфеле более 90 дней, за год не изменилась и составила 7%.

12 марта 2025 г. совет директоров МГКЛ утвердил бизнес-план группы до 2030 г. Выручка группы может вырасти до 32 млрд руб., чистая прибыль достичь 4 млрд руб., EBITDA – 7,25 млрд руб.

По словам гендиректора МГКЛ Алексея Лазутина, бизнес-план основан на стратегии роста ресейла, ломбардных залоговых займов и оптовой торговли драгметаллами. Он учитывает макроэкономические тренды и прогнозы развития рынков присутствия группы.

