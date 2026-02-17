«Яндекс» может увеличить дивиденды за 2025 год на 37,5%
Менеджмент МКПАО «Яндекс» намерен вынести на рассмотрение совета директоров рекомендацию по выплате дивидендов по итогам 2025 г. в размере 110 руб. на акцию. Это на 37,5% выше предыдущей выплаты.
Выручка компании по МСФО в прошлом году выросла на 32% относительно годом ранее и составила 1,44 трлн руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 49% и достигла 280,8 млрд руб., рентабельность возросла на 2,3 процентного пункта (п. п.) до 19,5%. Скорректированная чистая прибыль выросла на 40% до 141,4 млрд руб.
По итогам 2026 г. ожидается рост выручки порядка 20% в годовом выражении и скорректированная EBITDA 350 млрд руб. (рост около 25% г/г.).
15 сентября 2025 г. акционеры «Яндекса» утвердили выплату дивидендов по результатам первого полугодия прошлого года в размере 80 руб. на обыкновенную акцию. Совет директоров компании в августе рекомендовал аналогичный размер выплат.