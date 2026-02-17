«Яндекс» может увеличить дивиденды за 2025 год на 37,5%

Выручка компании по МСФО в прошлом году выросла на 32% относительно годом ранее и составила 1,44 трлн руб. Скорректированная EBITDA увеличилась на 49% и достигла 280,8 млрд руб., рентабельность возросла на 2,3 процентного пункта (п. п.) до 19,5%. Скорректированная чистая прибыль выросла на 40% до 141,4 млрд руб.