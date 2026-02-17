Газета
Главная / Инвестиции /

«Т-технологии» утвердили программу облигаций объемом 500 млрд рублей

Ведомости

Совет директоров «Т-технологий» утвердил программу облигаций объемом 500 млрд руб. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет. Об этом говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

10 февраля «Т-технологии» объявили о покупке Московской школы программистов (МШП). Она стала частью образовательной структуры компании и дополнит деятельность платформы группы «Т-образование». Сумма сделки не раскрывается.

РБК со ссылкой на источники 12 февраля писал, что «Яндекс» обсуждает продажу сервиса объявлений о продаже автомобилей «Авто.ру» структуре, аффилированной с «Т-технологиями». По данным собеседников издания, ранее интерес к активу проявляли «Сбер» и «Авито», но сейчас основным претендентом считается компания, связанная с Т-банком. Сделка пока не закрыта, но находится на финальной стадии. Один из источников при этом утверждает, что у актива по-прежнему есть еще один потенциальный покупатель, но какой – не уточняется.

