Выручка Henderson в январе увеличилась на 0,7%

20 января Henderson представила результаты за 2025 г. Общая выручка компании выросла в прошлом году на 14,8% до 23,9 млрд руб. Онлайн-выручка на собственных каналах и маркетплейсах за год увеличилась на 29,3% относительно годом ранее и достигла 5,6 млрд руб. Общая доля онлайн-продаж от выручки составила 23,4%.