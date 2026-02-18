Газета
Выручка Henderson в январе увеличилась на 0,7%

Ведомости

Общая выручка Henderson по итогам января этого года выросла на 0,7% относительно такого же периода 2025 г. и достигла 2,1 млрд руб., включая НДС.

Суммарная доля онлайн-продаж в выручке за месяц составила 21,5%. Падение темпов роста показателя в январе к предыдущему году связано с эффектом высокой базы, общей коррекцией потребительской активности после новогоднего периода и аномальной погодой в центральном регионе России. Сложные погодные условия повлияли на покупательский трафик и динамику продаж.

20 января Henderson представила результаты за 2025 г. Общая выручка компании выросла в прошлом году на 14,8% до 23,9 млрд руб. Онлайн-выручка на собственных каналах и маркетплейсах за год увеличилась на 29,3% относительно годом ранее и достигла 5,6 млрд руб. Общая доля онлайн-продаж от выручки составила 23,4%.

21 ноябре 2025 г. акционеры Henderson утвердили промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев прошлого года в размере 12 руб. на обыкновенную акцию.

