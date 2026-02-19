Шохин: снижения ставки ЦБ на 0,5 п. п. недостаточно для оживления инвестиций
Снижение ключевой ставки Банком России с шагом 0,5 процентного пункта (п. п.) недостаточно для того, чтобы оживить инвестиции и предотвратить чрезмерные расходы компаний на обслуживание долга. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на Финансовом форуме Недели российского бизнеса.
Согласно опросу РСПП, более 80% опрошенных компаний остановили или заморозили свои инвестиционные программы. Шохин напомнил, что по итогам 2025 г. ВВП России вырос на 1% и инфляция замедлилась до 5,6%.
«Безусловно, это повод для умеренного оптимизма, но мы также фиксируем, что чересчур долго была у нас высокая ключевая ставка, – и тот факт, что Центральный банк перешел к циклу снижения ключевой ставки, мы это, так сказать, приветствуем», – подчеркнул он.
13 февраля совет директоров Центробанка решил опустить ключевую ставку на 0,5 п. п. до 15,5%. Это шестое снижение ставки подряд. Базовый сценарий регулятора предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в текущем году. Это означает поддержание жестких денежно-кредитных условий.
16 февраля семь из девяти участников опроса «Ведомостей» спрогнозировали, что регулятор снова понизит ключевую ставку минимум на 50 б. п. на заседании 20 марта. Еще двое опрошенных допустили сохранение ставки на нынешнем уровне.