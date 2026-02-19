Шохин: снижения ставки ЦБ на 0,5 п. п. недостаточно для оживления инвестиций

«Безусловно, это повод для умеренного оптимизма, но мы также фиксируем, что чересчур долго была у нас высокая ключевая ставка, – и тот факт, что Центральный банк перешел к циклу снижения ключевой ставки, мы это, так сказать, приветствуем», – подчеркнул он.