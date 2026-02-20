«Эталон» привлекла 18,4 млрд рублей по итогам SPO
Девелоперская группа «Эталон» (МКПАО «Эталон груп») привлекла 18,4 млрд руб. по итогам SPO (вторичное публичное размещение). Это следует из информации в центре раскрытия корпоративной информации.
Цена размещения была установлена на уровне 46 руб. за акцию. Из полученных средств 14,1 млрд руб. направят на финансирование стратегической сделки по приобретению АО «Бизнес-недвижимость». Оставшиеся средства направят на развитие бизнеса, снижения долговой нагрузки и общекорпоративных потребностей, добавили в группе.
«Эталон» и ее подконтрольные структуры не будут продавать акции в течение 180 дней с даты завершения SPO, крупнейшие акционеры группы – в течение 90 дней с той же даты.
10 февраля в «Эталоне» сообщили о получении заявок на покупку около 411 млн акций в рамках размещения. Группа получила заявку от АФК «Система» на приобретение 377 млн бумаг, заявку дочернего общества компании на 22 млн акций для формирования пула мотивационной программы менеджмента и заявки на более чем 12 млн бумаг по остальным компонентам размещения.
«Эталон» начал работу с 1987 г. Портфель проектов составляет 5,5 млн кв. м, за всю историю компании в эксплуатацию введено 9,2 млн кв. м, рыночная стоимость активов составляет 305 млрд руб. Общенациональная сеть продаж охватывает 35 регионов России. Совладельцами группы на конец декабря 2024 г. были АФК «Система» (48,8%), Mubadala Investment Company (6,3%), Kopernik Global Investors (5%), Prosperity Capital (4,1%).
В августе 2025 г. «Эталон» объявил о покупке 100% акций «Бизнес-недвижимости». Сумма сделки составит 14,1 млрд руб., которые «Эталон» планирует использовать для строительства жилых и коммерческих проектов классов премиум и бизнес.