«Эталон» привлекла 18,4 млрд рублей по итогам SPO

10 февраля в «Эталоне» сообщили о получении заявок на покупку около 411 млн акций в рамках размещения. Группа получила заявку от АФК «Система» на приобретение 377 млн бумаг, заявку дочернего общества компании на 22 млн акций для формирования пула мотивационной программы менеджмента и заявки на более чем 12 млн бумаг по остальным компонентам размещения.