Ozon может выплатить дивиденды за 2026 год двумя траншами
Общая сумма выплат составит около 30 млрд руб. Группа рассматривает выплату по полугодиям и неравными траншами.
Герасимов отметил, что Ozon сформирует схему по итогам I квартала 2026 г.
26 февраля МКПАО «Озон» представила отчетность. По итогам IV квартала 2025 г. прибыль компании составила 3,7 млрд руб. против убытка в 17,6 млрд руб. за аналогичный период 2024 г. Убыток за прошлый год составил 0,9 млрд руб. относительно убытка в 59,4 млрд руб. годом ранее.
Согласно сообщению группы, Ozon может выйти на чистую прибыль в 2026 г.