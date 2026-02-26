Ozon может выплатить дивиденды за 2026 год двумя траншами

26 февраля МКПАО «Озон» представила отчетность. По итогам IV квартала 2025 г. прибыль компании составила 3,7 млрд руб. против убытка в 17,6 млрд руб. за аналогичный период 2024 г. Убыток за прошлый год составил 0,9 млрд руб. относительно убытка в 59,4 млрд руб. годом ранее.