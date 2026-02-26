Газета
Ozon может выплатить дивиденды за 2026 год двумя траншами

Ведомости

Маркетплейс Ozon может поделить выплату дивидендов за текущий год на два транша. Об этом заявил финансовый директор группы Игорь Герасимов, передает «Интерфакс».

Общая сумма выплат составит около 30 млрд руб. Группа рассматривает выплату по полугодиям и неравными траншами.

Герасимов отметил, что Ozon сформирует схему по итогам I квартала 2026 г.

26 февраля МКПАО «Озон» представила отчетность. По итогам IV квартала 2025 г. прибыль компании составила 3,7 млрд руб. против убытка в 17,6 млрд руб. за аналогичный период 2024 г. Убыток за прошлый год составил 0,9 млрд руб. относительно убытка в 59,4 млрд руб. годом ранее.

Согласно сообщению группы, Ozon может выйти на чистую прибыль в 2026 г.

