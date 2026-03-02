Совет директоров «Новатэка» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год

По итогам 2025 г. «Новатэк» увеличил добычу углеводородов на 0,9% до 673 млн баррелей нефтяного эквивалента, включая 84,57 млрд куб. м природного газа и 14,11 млн т жидких углеводородов. Реализация жидких углеводородов возросла на 8,9% и достигла 17,9 млн т, тогда как общий объем реализации природного газа, включая СПГ, упал на 1,5% до 76,6 млрд куб. м.