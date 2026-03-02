Совет директоров «Новатэка» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год
Совет директоров «Новатэка» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2025 г. в размере 47,23 руб. на обыкновенную акцию. Дивидендная доходность составит 3,8%.
Всего на выплату дивидендов рекомендуется направить 251,2 млрд руб. с учетом выплат за первое полугодие прошлого года. Акционерам рекомендовано установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 13 апреля 2026 г.
11 февраля «Новатэк» опубликовал результаты по МСФО за прошлый год. Чистая прибыль компании за год снизилась почти вдвое относительно 2024 г. и составила 186 млрд руб. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, увеличились на 40,9% и достигли 503 млрд руб. Объем капитальных вложений сократился на 22,1% до 150 млрд руб.
По итогам 2025 г. «Новатэк» увеличил добычу углеводородов на 0,9% до 673 млн баррелей нефтяного эквивалента, включая 84,57 млрд куб. м природного газа и 14,11 млн т жидких углеводородов. Реализация жидких углеводородов возросла на 8,9% и достигла 17,9 млн т, тогда как общий объем реализации природного газа, включая СПГ, упал на 1,5% до 76,6 млрд куб. м.