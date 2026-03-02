Газета
Силуанов: несколько компаний в регионах планируют выйти на IPO

Ведомости

Несколько российских региональных компаний намерены выйти на финансовый рынок. Об этом сообщил в интервью «Вестям» министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Знаю, что ряд регионов планируют свои региональные компании также привлекать к размещению на финансовом рынке. Мы это всячески будем поддерживать. Поэтому не сомневаюсь, что эти региональные компании также будут выходить на финансовый рынок», – сказал он.

30 декабря 2025 г. Силуанов говорил, что правительство России готовит список государственных компаний для выхода на IPO. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил кабмину задачу добиться капитализации фондового рынка в две трети ВВП к 2030 г.

26 февраля замдиректора департамента корпоративных отношений в Центробанке Сергей Моисеев отмечал, что доходность на рынке IPO акций России в последние годы стала отрицательной. По его словам, в среднем в первый день торгов котировки падают на 5–6% от цены IPO.

