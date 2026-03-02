«Евротранс» утвердил программу облигаций на 5 млрд рублей
Облигации могут быть размещены на срок до пяти лет.
Сейчас в обращении находятся семь выпусков биржевых облигаций «Евротранса» на 20,8 млрд руб., а также четыре выпуска классических бондов на 9,8 млрд руб.
24 февраля оператор объявил о выплате купонного дохода по трем облигациям на общую сумму 127,22 млн руб. Компания выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии БО-001Р-09 в размере 41,1 млн руб., а также по зеленым облигациям серии 002Р-02 (10,52 млн руб.) и 01 (75,6 млн руб.).
Выплата произошла на фоне блокировки счетов «Евротранса» Федеральной налоговой службой (ФНС). О блокировке счетов «Евротранса» со стороны ФНС стало известно 21 февраля, причиной стала задолженность в размере 233 млн руб. Счета разблокировали 24 февраля.