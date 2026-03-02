«Евротранс» утвердил программу облигаций на 5 млрд рублей

24 февраля оператор объявил о выплате купонного дохода по трем облигациям на общую сумму 127,22 млн руб. Компания выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии БО-001Р-09 в размере 41,1 млн руб., а также по зеленым облигациям серии 002Р-02 (10,52 млн руб.) и 01 (75,6 млн руб.).