«МТС банк» увеличил чистую прибыль на 17% в 2025 году

Чистые процентные доходы после резервов за год увеличились в 2 раза год к году до 21,2 млрд руб. В IV квартале 2025 г. этот показатель составил 8,3 млрд руб., показав рост в 7,2 раза по сравнению с тем же периодом 2024 г. Стоимость риска (COR) за 2025 г. составила 6,1%, снизившись на 1,4 процентного пункта (п. п.). В IV квартале прошедшего года COR уменьшился на 1,0 п. п. год к году – до 6,4%.