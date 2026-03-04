Газета
Главная / Инвестиции /

«МТС банк» увеличил чистую прибыль на 17% в 2025 году

Ведомости

«МТС банк» по итогам 2025 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) увеличил чистую прибыль на 17% год к году до 14,4 млрд руб. В IV квартале прошлого года показатель увеличился в 9,8 раза до 5 млрд руб., следует из отчетности компании.

Чистые процентные доходы после резервов за год увеличились в 2 раза год к году до 21,2 млрд руб. В IV квартале 2025 г. этот показатель составил 8,3 млрд руб., показав рост в 7,2 раза по сравнению с тем же периодом 2024 г. Стоимость риска (COR) за 2025 г. составила 6,1%, снизившись на 1,4 процентного пункта (п. п.). В IV квартале прошедшего года COR уменьшился на 1,0 п. п. год к году – до 6,4%.

Рентабельность капитала (ROE) «МТС банка» без учета субординированного долга по итогам 2025 г. составила 14,5%. В IV квартале этот показатель увеличился до 19%, что на 16,8 п. п. выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чистая процентная маржа (NIM) по итогам года снизилась до 7,2%, потеряв 0,8 п. п. по сравнению с 2024 г. В IV квартале 2025 г. маржа достигла максимального значения за год – 8,1%, увеличившись на 1,2 п. п. относительно того же периода годом ранее. Рост показателя был обусловлен увеличением процентных доходов от кредитования и вложений в ценные бумаги, а также снижением стоимости фондирования, говорится в отчете компании.

Председатель правления «МТС банка» Эдуард Иссопов отметил, что прирост активной базы клиентов компании в 2025 г. составил 33% год к году, что является рекордным показателем за последние несколько лет. За счет внедрения ключевых финуслуг в мобильное приложение МТС возросли также продажи финтех-продуктов. Речь идет о платежных и трансграничных сервисах и флагманской дебетовой карты «МТС деньги».

12 декабря «МТС банк» объявил о размещении цифровых финансовых активов (ЦФА) объемом до 1 млрд руб. на «ЦФА хабе». Выпуск был представлен в формате денежного требования и адресован физическим лицам. Максимальный объем денежных требований составил 1 млрд руб. Доходность фиксированная – 15,5% годовых. Срок обращения составит шесть месяцев. Стоимость одного ЦФА установлена в размере 10 000 руб.

