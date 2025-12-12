Газета
МТС-банк разместит ЦФА на 1 млрд рублей

МТС-банк разместит цифровые финансовые активы (ЦФА) объемом до 1 млрд руб. на «ЦФА хабе». Об этом сообщила платформа.

Выпуск представлен в формате денежного требования и адресован физическим лицам. Максимальный объем денежных требований составляет 1 млрд руб. Доходность фиксированная - 15,5% годовых. Срок обращения составит шесть месяцев. Стоимость одного ЦФА установлена в размере 10 000 руб.

Сбор заявок проводится с 12 по 16 декабря 2025 г.

14 июля МТС-банк объявил о проведении допэмиссии и размещении практически 2,9 млн обыкновенных акций на 4 млрд руб. Цена одной бумаги в рамках размещения составила 1380,5 руб. Всего банк эмитировал почти 2,9 млн акций. Это приведет к увеличению уставного капитала на 8,4% до 37 млн бумаг.

Финансовая организация тогда уточняла, что привлеченные средства будут направлены на рост высокодоходного кредитного портфеля и возможные синергетические M&A-сделки.

