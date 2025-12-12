МТС-банк разместит ЦФА на 1 млрд рублей

14 июля МТС-банк объявил о проведении допэмиссии и размещении практически 2,9 млн обыкновенных акций на 4 млрд руб. Цена одной бумаги в рамках размещения составила 1380,5 руб. Всего банк эмитировал почти 2,9 млн акций. Это приведет к увеличению уставного капитала на 8,4% до 37 млн бумаг.